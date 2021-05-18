شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مجلس الشارقة واتحاد الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للدراجات سبل التعاون وتعزيز الجهود المشتركة بما يصب في صالح الارتقاء باللعبة وتطويرها على مستوى الإمارة الباسمة والأندية.

جاء ذلك خلال لقاء عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس مع منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات في مقر المجلس، وذلك بحضور ياسر عمر الدوخي الأمين العام للاتحاد لمناقشة الخطط العامة التي يمكن تنفيذها بين الجانبين والمقترحات المختلفة وتشجيع تقدم رياضة الدراجات في الإمارة وزيادة أعداد ممارسيها وتشجيع الأندية على جذب اللاعبين.

وأكد عيسى هلال الحزامي حرص المجلس على التعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات واهتمامه بهذه الرياضة والارتقاء بها، وأضاف: «هدفنا في المجلس دائماً التعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية والتكاتف يداً بيد للتطوير والوصول إلى أعلى مستويات النجاح ومن ضمنها اتحاد الإمارات للدراجات، حيث نقدر الجهود المبذولة في نشر هذه الرياضة على مستوى الدولة بشكل عام ومستوى الإمارة بشكل خاص وهو ما يدفعنا للاهتمام بكل السبل التي تتيح التقدم لهذه الرياضة عبر البطولات المشتركة وتنظيم مختلف الأحداث واستقبال الفعاليات التي تسهم بدورها في زيادة عدد ممارسي اللعبة وتوسيع قاعدتها في الإمارة ونرحب بخطط وجهود الاتحاد بما يساهم في تحقيق الأهداف والتقدم باسم الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام خصوصاً مع توافر كل المقومات في الإمارة والأندية بما يسهم في استقطاب اللاعبين لممارسة هذه اللعبة».

وتقدم منصور بوعصيبة بالشكر لرئيس المجلس على اللقاء المثمر الذي يخدم رؤية الاتحاد في العمل على تطوير اللعبة بشكل عام والتركيز عليها في إمارة الشارقة بشكل خاص، حيث تبرز الإمكانيات العالية للإمارة على مستوى الأندية وتوافر البنى التحتية والاهتمام الفائق بالرياضة، مما يعزز من فرص النجاح في نشر اللعبة وتشجيع مختلف الفئات على الإقبال عليها وكذلك نجاح كل الأحداث الرياضية والبطولات المرتبطة برياضة الدراجات، حيث تعرف الإمارة بالتميز في تنظيم الفعاليات في مختلف الألعاب الرياضية.