شكرا لقرائتكم خبر عن لي شارب: دي بروين أفضل من فيرنانديز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد جناح مانشستر يونايتد السابق لي شارب أن نجم اليونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز رائع لكنه لم يصل إلى مستوى البلجيكي كيفن دي بروين نجم الجار والبطل مانشستر سيتي.

قال شارب: «برونو في طريقه ليكون واحداً من أفضل اللاعبين في الدوري، يمكنه صنع هدف من تمريرة ساحرة لكنه يمضي بعدها 10 أو 15 دقيقة يخسر الكرة بسهولة، لذلك أعتقد أن دي بروين أفضل منه وضمن أفضل 3 لاعبين في القمة، لست واثقاً من وجود برونو في هذه القائمة».

وفي سياق متصل، أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي أنه لم يتحدث ولا لحظة واحدة عن مواجهته تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع نجومه في غرفة الملابس، وأضاف: «قلت للاعبين بعد حصد اللقب انسوا الكرة واستمتعوا بكونكم أبطالاً مع عوائلكم، لم أتحدث معهم أبداً عن تشيلسي، سنركز عليه أكثر بعد 6 أيام».

ويرفع سيتي لقب الدوري الممتاز أمام إيفرتون بحضور 10 آلاف مشجع الأحد المقبل فيما انتشر فيديو للمدرب وهو يحتفل مع لاعبيه في غرفة الملابس عقب ضمان الفوز بلقب الدوري بعد خسارة اليونايتد أمام ليستر سيتي في ال11 من الشهر الجاري على طريقة مارادونا بشرب سيجار كوبي وترديد أغنية مشجع النادي المطرب ليام كالاجر مع فرقة أويسيز «don’t look back in anger».

وتحدث جوارديولا عن تلك الأمسية الرائعة، وقال: «تمرنا قليلاً، رقصنا وضحكنا وتذكرنا كم كان الموسم جميلاً، وصلت 10 أو 15 علبة بيتزا أيضاً وكانت أفضل لحظة».

وعندما سئل المدرب عن النوع المفضل أجاب: «لا أعرف، لم أكن بأفضل حالاتي لأقرر ماذا آكل لكن أعتقد أن كل الأنواع كانت مميزة، الطعام أفضل من الكحول للاحتفال».