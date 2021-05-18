الزمالك يتلقى رداً نهائياً من «الكاف» بشأن شكواه ضد الترجي والمولودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تلقيه ردًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول الشكوى التي كان قد تقدم بها ضد فريقيّ الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن رد كاف أوضح أن الشكوى تمت دراستها والتحقيق فيها خلال الفترة الماضية، مع مراجعة تقارير حكام ومراقبي المبراة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في رده أنه تم التأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة، مما أدى بدوره إلى حفظ الشكوى.

وكانت إدارة نادي الزمالك فد أعلنت تقدمها بشكوى ضد الترجي والمولودية بعد المباراة التي جمعت بينهما، وكانت من أسباب خروج الفريق الأبيض من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.