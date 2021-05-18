بعد 6 سنوات.. بنزيما يعود لقائمة منتخب فرنسا المشاركة في «يورو 2020»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديدييه ديشامب، عن قائمة "الديوك" المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" والمقرر انطلاقها الصيف الجاري.

وضمت القائمة 26 لاعباً على رأسهم مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما العائد بعد غياب دام لستة سنوات على أثر قضية الابتزاز الجنسي الشهيرة التي سبق وأن اتهم فيها.

وكانت تقارير صحفية قد رجحت في وقت سابق انضمام بنزيما لقائمة المنتخب الفرنسي بعد الصلح الذي وقع بين اللاعب واتحاد الكرة الفرنسي والمدير الفني ديشامب بعد استبعاده من أهم البطولات التي تقام كأس العالم الماضية روسيا 2018.

يشار إلى أن آخر مباراة لعبها بنزيما بقميص منتخب فرنسا تعود لـ 8 اكتوبر 2015 ضد أرمينيا ودياً، وسجل خلالها ثنائية.

وينافس المنتخب الفرنسي في المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مع كلاً من المجر والبرتغال وألمانيا.

وسوف يرتدي كريم بنزيما القميص رقم 19، حيث يرتدي حاليا قميصه السابق رقم 10 النجم الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.