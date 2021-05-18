مرتضى منصور من جديد.. يعترف بمخالفات مالية.. ويهدد وزير الرياضة.. ويتحدث عن «الشرعية» و«ملف» يضر الكرة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، مرتضى منصور، بارتكابه 3 مخالفات مالية خلال رئاسته للنادي الأبيض.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره مرتضى منصور عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقال منصور إن المخالفة الأولى تتمثل في خطأ إجرائي في صرف شيكات لشركة "المقاولون العرب"، مؤكداً أن الإدارة المالية كانت السبب في هذه المشكلة، وأنه قام بفصلهم من العمل.

وأضاف أن المخالفة الثانية تتمثل في إيصال كهرباء جاء بمبلغ 44 ألف جنيه، مشيراً إلى أن أحد العاملين في النادي صرف المبلغ مرة بأصل الإيصال ومرة أخرى بصورته.

وأشار إلى أن المخالفة الثالثة تتعلق بموظف شركة تولى تركيب لافتات في النادي، مقابل مليون و200 ألف جنيه، إلا أنه تم صرف مبلغ مليون جنيه فقط من خزينة نادي الزمالك، بينما حصل الموظف على 200 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الزمالك المعزول أنه قام بتحويل المسئولين عن هذه الواقعة إلى النيابة العامة، مؤكداً أنه "أشرف من الجميع"، وأنه يقر بهذه المخالفات "لأن الراعي مسؤول عن راعيته، ولن أتبرأ من ذنبي".

كما طالب منصور وزير الشباب أشرف صبحي بإعادة "الشرعية" لنادي الزمالك، مهدداً الوزير بمفاجأة قد تتسبب في عزله في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه.

وقال منصور: "أقول لأشرف صبحي وزير الرياضة، أمامك فرصة أسبوع حتى يتم تجهيز الملف، أن تعيد الشرعية لنادي الزمالك وكرامته، لديك فرصة ذهبية، لأن هذا الملف لو تم تسليمه للفيفا من الممكن أن يضر الكرة المصرية، وأنت من ستتحمل ذلك".

وأكمل: "أمامك فرصة لكي تصحح الخطأ الكبير الذي حدث، هذا ليس خطأ في حقي، أنا رئيس الزمالك التاريخي مثلما تردد الجماهير".

والعام الماضي، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً بعزل مرتضى منصور من رئاسته لنادي الزمالك بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات جديدة.

وتابع: "أجهز ملفاً مكوناً من 108 صفحات، مستند فيه للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وميثاق اللجنة الأولمبية، وهناك ملف آخر عن التنمر الذي تعرضت له أنا وشيكابالا لاعب الزمالك، وتركي آل الشيخ ، وملف آخر عن حسن مصطفى (رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد)".

وأضاف مرتضى منصور: "هذا الملف سيتم ترجمته للغة الإنجليزية، سيسافر مع وفد على أعلى مستوى، سيتم تسليمه باليد للفيفا".

واختتم الرئيس المعزول: "حققت بطولات لم يحققها أحد، نصف ألقاب الدوري كانت في وجودي، منذ أن كنت عضوا في مجلس إدارة كمال درويش الذي لم يكن يتحدث أبدا، وأنا كنت مشرفا على الكرة".