الدوري الأميركي للمحترفين: رابطة المدربين تختار مونتي وليامس مدرب العام

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لوس انجليس: اُختير مدرب فينيكس صنز مونتي وليامس مدرب العام من قبل رابطة مدربي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء، بعدما نجح في قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمرة الاولى منذ 11 عاماً.

وتسلم وليامس زمام تدريب صنز قبل عامين بعد تردي نتائج الفريق مع رقم قياسي سلبي في موسم 2018 2019 حين حقق 19 فوزاً فقط مقابل 63 هزيمة، وتمكن من قلب الموازين فقاده هذا الموسم إلى رقم قياسي إيجابي مع 51 فوزاً مقابل 21 خسارة.

واحتل صنز المركز الثاني في المنطقة الغربية في الموسم المنتظم للـ "أن بي ايه"، وبات عليه الانتظار لمعرفة هوية منافسه في الدور الاول من الـ "بلاي أوف" الفائز من المواجهة بين غولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس ليكرز حامل اللقب.

قال وليامس في بيان أنه يشعر "بسعادة غامرة" لاختياره من زملائه مدرب العام، وتابع "أكّن أقصى درجات الاحترام والإعجاب للمدربين في هذا الدوري، لذا الاعتراف من قبل أقراني هو شرف عظيم لي".

وأضاف "يضحّي كل مدرب في الدوري كثيراً لجعل فريقه وناديه الأفضل، لذا اشعر بالمتواضع"، وختم قائلاً "هذه الجائزة أكبر مني بكثير وهي نتيجة العمل الذي ينجزه لاعبونا كل يوم، الطاقم التدريبي ونادي صنز بأكمله".

وأطلقت رابطة مدربي دوري كرة السلة جائزة مدرب العام، والتي سميت على شرف المدير التنفيذي السابق الراحل مايكل إتش غولدبرغ، في عام 2017.

وتقاسم المدربان مايك بودنهولزر (ميلووكي باكس) وبيلي دونوفان (شيكاغو بولز) الجائزة في عام 2020.

ويتم اختيار الفائز كل موسم بحسب تصويت مدربي الاندية الثلاثين المشاركة في دوري "ان بي ايه"، بحيث يصوّت كل مدرب لشخص واحد.