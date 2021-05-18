محمد الشناوى: تم اختراق حسابى على تويتر وأعمل على استعادته فى أسرع وقت

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، اختراق حسابه الرسمى عبر تويتر، مساء اليوم، الثلاثاء، مؤكدا أنه سيعمل على إعادة الحساب مرة أخرى فى أسرع وقت.

وكتب الشناوى، عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "تم اختراق حسابى على تويتر، وأعمل على استعادته فى أسرع وقت".





من ناحية أخرى، تواجد ثنائى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد الشناوي حارس المرمى والمالي أليو ديانج لاعب خط الوسط فى التشكيل المثالي لجولة ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2020/ 2021، بعد تألقهما اللافت وقيادتهما المارد الأحمر لتحقيق انتصار مهم بهدفين نظيفين على صن داونز الجنوب أفريقي فى المباراة التي أقيمت على ملعب السلام قبل يومين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، التشكيل المثالي للجولة الماضية في دوري أبطال أفريقيا.

وضم التشكيل المثالي للجولة 3 لاعبين من كايزر شيفز الجنوب أفريقي، ومثلهم من شباب بلوزداد الجزائرى، و2 من الأهلي، ومثلهما من الوداد المغربي، وواحد من نادي مولودية الجزائر.