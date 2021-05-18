شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر: سنلعب مباراة أنيمبا على الفوز وراضون عن نتيجة الذهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على جبر، مدافع فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أن نتيجة مباراة الذهاب أمام أنيمبا النيجيري بربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية جيدة، ولكن الكرة ليست مضمونة ولذلك سيخوضون لقاء العودة في نيجيريا على الفوز لضمان الصعود إلى مباراة نصف نهائي الكونفدرالية.

وأضاف على جبر، مدافع فريق نادي بيراميدز، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على "فيس بوك": "النتيجة اللي عملناها كويسة بس مفيش حاجة مضمونة وهنلعب الماتش الجاي على الفوز" مؤكدا أن اللاعبين بذلوا مجهود كبير ويأملون أن تكون خطوة جيدة خلال مشاركتهم بالبطولة الإفريقية.



على جبر

وتابع: "راضيين عن نتيجة مباراة الذهاب وكان بإمكاننا تزويد النتيجة حتى تساعدنا في ماتش العودة، واحنا بنلعب على كل البطولات اللي بندخلها".

وعبر على جبر، مدافع فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته لعودته إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة، قائلا: "الفترة اللى فاتت كنت مصاب وراجع من إصابة رخمة والجهاز الطبي كان متابعني واشتغلت معاهم كويس، وأنا سعيد بالعودة لأني مش بحب الإصابة والغيابات".

وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا عريضًا على أنيمبا النيجيرى بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما الأحد، بإستاد الدفاع الجوى، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليضع بيراميدز قدمًا فى نصف نهائى البطولة، حيث ينتظر الفريق مواجهة أنيمبا فى لقاء العودة بمدينة أبا بنيجيريا يوم 23 مايو الجاري.

وتقدم أنيمبا على بيراميدز فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.

وفى الشوط الثانى أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز تبديلاً قلب مجريات المباراة بخروج جون أنطوى ونزول إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67.