شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد أحقية إمام عاشور فى المشاركة أمام الإسماعيلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، مفاجأة جديدة حيث أكد أن إمام عاشور لاعب الزمالك بإمكانه المشاركة فى مباراة الزمالك والاسماعيلى فى كأس مصر، رغم أن عقوبة إيقافه تنتهى بعد 3 مباريات.

وأوضح الشوربجى أن المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك لحسم بطل مسابقة دورى 99 ستحتسب ضمن المباريات الممنوع إمام عاشور من المشاركة بها وذلك ينتهى إيقافه عقب مباراة الزمالك والمصرى بالدورى ويكون من حقه المشاركة بعدها أمام الاسماعيلى فى كأس مصر.

وتسببت تصريحات الشوربجى فى حالة الجدل بسبب احتساب مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99 ضمن عقوبة إمام عاشور، حيث أنه فى حالة مشاركة إمام عاشور أمام الاسماعيلى وطعن الدراويش على هذا الأمر سيتسبب ذلك فى إعادة المباراة وربما اعتبار الزمالك خاسرا فى حالة انتهاء المباراة بفوز الأبيض.

كما أكد المستشار عادل الشوربجى ، انتهاء عقوبة إيقاف خماسى فريق الزمالك مواليد 99، قبل المباراة الفاصلة أمام الأهلى يوم 26 مايو الجارى، والتى تحسم بطل مسابقة دورى الجمهورية مواليد 99 لهذا الموسم

وعن انتهاء مسابقة 99 وكيفية تطبيق عقوبة الايقاف على اللاعبين الخمسة، قال الشوربجى، إنه تم احتساب أى 8 مباريات ينظمها اتحاد الكرة وتتعلق بسن هذا الخماسى وليس شرطا أن يتم إيقافهم عن مباريات دورى 99، وبالتالى فالعقوبة انتهت ومن حقهم المشاركة فى مباراة الأهلى يوم 26 مايو الجارى