شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة بنزلة برد تبعده عن مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عزو المشرف على الكرة بنادى غزل المحلة أن غياب الحارس عمرو شعبان عن مواجهة الجونة القادمة عقب إصابة الحارس بنزلة برد شديدة لذلك قرر طبيب الفريق إراحة الحارس الفترة المقبلة للاستشفاء والعودة للتدريبات .

و أستقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على أختيار 22 لاعبا أستعدادا لمواجهة الجونة ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل ، و تضم القائمة كل من : محمود رضا ومحمد البشبيشى و فتحى مبروك و جلال العقده و محمود علاء و أحمد عيد و محمد فتح الله " كماتشو " ومحمد عبدالقادر و يحيى حامد و معتز محب و بسام ماهر و أحمد الندرى و خالد الاخميمى و محمد حمدان وأحمد الشيخ ومحمد كارم وهشام بلحه وعبده يحيى و خالد رسلان وبدر موسى وخالد كساب وإسلام فؤاد .

ويستضيف فريق الجونة نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة يوم الخميس المقبل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.