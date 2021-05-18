شكرا لقرائتكم خبر عن هدف طاهر طاهر فى صن داونز الأفضل في جولة الذهاب بربع نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدف طاهر محمد لاعب الأهلي في مرمى صن داونز في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أفضل الأهداف المسجلة في مباريات جولة الذهاب بربع نهائي دوري الأبطال.

وعلقت صفحة "دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية" قائلة: " طاهر محمد طاهر .. هدف جولة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بأقدام نجم الأهلي أمام ماميلودي صنداوندز!".

وسجل طاهر محمد هدفا رائعا في شباك صن داونز بعدما راوغ لاعب صن داونز من ناحية اليسار وسجل الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لدينيس أونياجو حارس مرمى بطل جنوب إفريقيا.

وفاز الأهلي على صن داونز بهدفين نظيفين في جولة الذهاب بالقاهرة، ويستعد لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل ببريتوريا في مباراة خطف بطاقة الصعود إلى نصطف نهائي إفريقيا.