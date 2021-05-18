شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل جلسة التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تسوية مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل عقد جلسة التفاوض على تجديد تعاقده.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ودعا اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادى الزمالك، مهند عون وكيل أعمال ساسى لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب، إلا إن الوكيل تمسك بتسوية المستحقات المتأخرة أولاً قبل فتح المفاوضات في التعاقد الجديد.

وحتى الآن لم يصل الطرفان لاتفاق حول تجديد التعاقد، حيث ظهرت خلافات جوهرية بين اللاعب والنادى، أبرزها رغبة ساسي فى تقاضي مستحقاته القديمة قبل توقيع العقد الجديد، بالإضافة إلى الخلاف حول القيمة المالية للعقد حيث حدد النادى مليوناً و 600 ألف يورو سنوياً راتباً للاعب الذى طلب 2 مليون و400 ألف يورو سنوياً.