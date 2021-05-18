شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري لجماهيره: "قوتنا في وحدتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نادي الاتحاد السكندري عبر صفحته االرسمية على الفيسبوك رسالة لجماهير النادي التي تساند فريقها رغم تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وغياب الفوز عن النادي منذ قرابة الشهر ونصف الشهر.

وقال النادي السكندري على صفحته مداعبا جماهير زعيم الثغر: "جماهير الاتحاد السكندري العظيمة، سنظل دائماً كيان واحد وعلى قلب رجل واحد.. قـوتنــا فـي وحـدتنـا".



الاتحاد يداعب جماهيره

ويُعانى العميد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من سوء حظ كبير في المباريات الأخيرة، بعدما فشل فى تحقيق أى انتصار خلال مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري وكأس مصر.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يطمح من خلالها العميد لإيقاف نزيف النقاط المستمر في الفترة الأخيرة.

ويعود آخر انتصار لزعيم الثغر هذا الموسم إلى 40 يوما مضت، وتحديد يوم الخامس من أبريل حينما فاز الاتحاد على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

وتجرع الاتحاد بعد الفوز على الذئاب خسارة صعبة أمام دجلة في كأس مصر، ودع على إثرها الفريق المسابقة من دور الستة عشر، ليعمق بيراميدز جراح مدربه السابق، ويكبده الخسارة على ملعب الإسكندرية بهدفين دون مقابل.

وفي الوقت الذي سعى خلاله حسام حسن لتصحيح أوضاعه في ديربي الإسكندرية، جاء التعادل الإيحابي بهدفين أمام سموحة ليزيد معاناة سيد البلد الباحث عن مركز بالمربع الذهبي والتأهل للمشاركات الإفريقية الغائب عنها منذ سنوات.

ولم تخرج نتيجة الاتحاد أمام الأهلى بأكثر من المتوقع، إذ حسم المارد الأحمر المواجهة الجماهيرية أمام زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليأتى التعادل في أخر المباريات أمام إنبي ليؤكد المعاناة التي يعيشها الفريق بعدما تراجع من المركز الثاني للمركز السابع.