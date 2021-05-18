شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يختار 22 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على اختيار 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الجونة ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل بالغردقة .

وجاءت القائمة تضم كل من : محمود رضا ومحمد البشبيشى و فتحى مبروك و جلال العقده و محمود علاء و أحمد عيد و محمد فتح الله " كماتشو " و محمد عبدالقادر و يحيى حامد و معتز محب و بسام ماهر و أحمد الندرى و خالد الاخميمى و محمد حمدان و أحمد الشيخ و محمد كارم و هشام بلحه و عبده يحيى و خالد رسلان و بدر موسى و خالد كساب و إسلام فؤاد .

ويسعد فريق غزل المحلة غدا للسفر الى القاهرة ثم التوجه الى مدينة الغردقة خلال رحلة طيران داخلى وهذا الامر لتخفيف المجهود على اللاعبين قبل اللقاء وتجنب الإرهاق .

ويستضيف فريق الجونة نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة يوم الخميس المقبل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.