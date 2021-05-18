أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 18 / 5 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 18 / 5 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يستقر علي تفعيل بند شراء سيف الجزيري من المقاولون العرب

الزمالك يستقر علي تفعيل بند شراء سيف الجزيري من المقاولون العرب

استقرت إدارة نادى الزمالك علي استمرار سيف الجزيري المهاجم التونسي في صفوف الفريق وتفعيل بند الشراء في عقد اعارته من المقاولون للزمالك، حيث انضم سيف الجزيري للزمالك في يناير الماضي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 8 مليون جنيه.

6 حراس مرمى فى تدريب الزمالك.. وغموض موقف أحداد من مواجهة الطلائع

خاض محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل وأحمد نادر السيد والسيد عطية حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت اشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق وذلك خلال التدريبات مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.