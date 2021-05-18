شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يطالب بدعم إدارة الزمالك الحالية.. والدعوى لاختيار مجلس منتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، بدعم اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء حاليًا برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، مع العمل على انعقاد الجمعية العمومية لإختيار مجلس إدارة منتخب.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، قائلاً: "رموز واعضاء ومحبي نادي الزمالك العريق في ظل الظروف الراهنة والصعوبات والتحديات التي يمر بها نادينا العريق ، وكذالك المواجهات والمنافسات الشرسة الرياضية وغير الرياضية التي تحيط بالنادي .

علينا جميعا ان نقدم كامل الدعم للسادة رئيس واعضاء اللجنة القائمة علي ادارة النادي حتي نتمكن من اجتياز المرحلة الراهنة، وضعا في الاعتبار الجهد الحقيقي التي بذلته اللجنة للارتقاء والحفاظ علي النادي ولهم في ذلك كل التقدير والاحترام.

ومن هذا المنطلق المستدامة واعمالا لمبادئ حق الادارة اسوه بالأندية المنظمة والمنتظمة اداريًا، ندعوه كل من السيد وزير الرياضة والسيد رئيس اللجنة الأولمبية بداء اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونًا تمهيدا لانعقاد الجمعية العمومية للنادي لاختيار مجلس ادارة منتخب يحقق طموحات الاعضاء والجماهير، وغلقا لكل المهاترات والمنازعات".