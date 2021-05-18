شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة : السوبر المصرى بين الأهلي و الطلائع بـ"حكام مصريين" ، و موسيماني: لم أذهب لزيارة عائلتي بجنوب إفريقيا.. والجماهير تعي ما يتعرض له الأهلي ، والأهلي يعلن صعوبة مشاركة علي معلول فى مباراة صن داونز، اتحاد الكرة يطلب حضور 2000 مشجع لمباريات الدورى بداية من يوليو المقبل .

اتحاد الكرة : السوبر المصرى بين الأهلي و الطلائع بـ"حكام مصريين"

أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن السوبر المحلى المصري و المقرر له الاول من يوليو المقبل ، ويجمع بين الأهلي بصفته بطل الدوري و طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصرالتى فاز بلقبها النادي الأهلي سيقام بحكام مصريين.

موسيماني: لم أذهب لزيارة عائلتي بجنوب إفريقيا.. والجماهير تعي ما يتعرض له الأهلي

أوضح بيتسو موسيماني المدير للأهلي، أن الفريق حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في جولة الذهاب بالقاهرة، ولكنه لم يحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن هناك شوطا ثانيا بين الفريقين يوم السبت المقبل.

اتحاد الكرة: انتهاء إيقاف خماسى الزمالك 99..ويشاركون فى المباراة الفاصة أمام الأهلى

أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، انتهاء عقوبة إيقاف خماسى فريق الزمالك مواليد 99، قبل المباراة الفاصلة أمام الأهلى يوم 26 مايو الجارى، والتى تحسم بطل مسابقة دورى الجمهورية مواليد 99 لهذا الموسم.

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الأول في بريتوريا استعداداً لصن داونز

توجه فريق النادي الأهلي إلى ملعب التدريب، لخوض مرانه الأول في بريتوريا، وذلك عقب وصول بعثة القلعة الحمراء صباح اليوم إلى بريتوريا، استعداداً لمباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام صن دوانز،

الأهلي يعلن صعوبة مشاركة علي معلول في مباراة صن داونز

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول، لاعب الفريق سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غدٍ.

اتحاد الكرة يطلب حضور 2000 مشجع لمباريات الدورى بداية من يوليو المقبل

استقر مسئولو اتحاد الكرة على أن يتضمن التصور الذى يتم إعداده حاليا لعودة الجماهير للملاعب بداية من شهر يوليو المقبل، أن يتم السماح للجماهير بالحضور تدريجيا فى الملاعب.

سفير مصر فى جنوب أفريقيا يرافق بعثة الأهلى إلى بريتوريا رافق أحمد الفاضلى، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من مطار القاهرة إلى مطار جوهانسبرج، ثم التوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا. انتظم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وتعافى فتوح من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الخلفية تعافى أحمد فتوح من إصابة الخلفية.. وتأهيل علاء وجمعة وعبد الغنى فى الجيم

الأهلي يكشف لحاق حمدي فتحي بالسوبر الأفريقى.. ويحدد موعد أول مران فى بريتوريا أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي، لاعب الفريق، أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته. اتحاد الكرة يرفض صرف راتب مايو للبرتغالى فينجادا رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، صرف راتب شهر مايو الجارى للبرتغالى نيلو فينجادا بعد تأخر وصوله القاهرة لاستلام عمله كمدير فني للجبلاية.

اليد يمنع مصافحة اللاعبين فى المباريات ويلزم الأجهزة الفنية بالكمامة

أرسل اتحاد كرة اليد تعميما على الأندية التى لم تنتهى مسابقاتها هذا الموسم بعد على صعيد المراحل السنية المختلفة من أجل الالتزام بالإجراءات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا.