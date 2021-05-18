مانشستر سيتي "البطل" يتلقى خسارة مثيرة أمام برايتون في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تلقى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الحالي خسارة مثيرة أمام مضيفه برايتون 2 / 3 اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وعلى ملعب فالمر، قلب فريق برايتون تأخره بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي إلى فوز 3 / 2.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين سجلهما إلكاي جويندوجان في الدقيقة الثانية وفيل فودين في الدقيقة 48، قبل أن يسجل برايتون ثلاثة أهداف عن طريق لياندرو تروسارد وآدم وبستر ودان بورن في الدقائق 50 و72 و76.

وشهدت المباراة طرد جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 83 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان توج بلقب الدوري الإنجليزي قبل هذه المباراة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر.