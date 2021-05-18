"كاف" ردًا على شكوى الزمالك: لا شبهات حول لقاء الترجي والمولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت لجنة إدارة نادي الزمالك، تلقيها ردًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حول الشكوى التي تم التقدم بها ضد فريقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن رد كاف أوضح أن الشكوى تمت دراستها والتحقيق فيها خلال الفترة الماضية، مع مراجعة تقارير حكام ومراقبي المباراة.

وأوضح كاف في رده- بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للزمالك- أنه تم التأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة، مما أدى بدوره إلى حفظ الشكوى.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك سبق وأعلنت تقدمها بشكوى ضد الترجي والمولودية بعد المباراة التي جمعت بينهما، وكانت من أسباب خروج الفريق المصري من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.