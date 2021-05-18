بوجبا وديالو بعلم فلسطين في "أولد ترافورد" (فيديو وصورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قام الثنائي بول بوجبا وديالو لاعبا مانشستر يونايتد، برفع علم فلسطين في ملعب استاد "أولد ترافورد" بعد نهاية مباراة فولهام.

وواصل فريق مانشستر يونايتد ترنحه، وسقط في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه فولهام اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وشهد ملعب "أولد ترافورد" حضور جماهيري بعد قرار الحكومة البريطانية بالسماح للجماهير بحضور أخر جولتين بالدوري الإنجليزي وفقاً لإجراءات محددة.

واستجاب بوجبا لنداء أحد الجماهير بملعب "أولد ترافورد" وحصل منه على علم فلسطين وقام هو وزميله ديالو برفع العلم داخل الملعب.

وسبق ووجَّه بوجبا، رسالة يطالب فيها بضرورة تحقيق السلام والحب، مشيرا إلى أنه يصلي من أجل فلسطين عقب الأحداث التي مرت بها البلاد.

وكتب بوجبا، في "ستوري" عبر حسابه على "إنستجرام" "العالم يحتاج للسلام والحب. سيحل العيد قريبًا فدعونا نحب بعضنا البعض".

وأضاف "نصلي من أجل فلسطين".