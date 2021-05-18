يونايتد يواصل نتائجه المتراجعة في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - (د.ب.أ)

واصل فريق مانشستر يونايتد ترنحه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه فولهام اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليدز يونايتد على سواثهامبتون 2 / صفر.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 15، وتعادل فولهام عن طريق جو برايان في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، كما رفع فولهام رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر علما بأنه كان قد هبط من الدوري الممتاز قبل هذه الجولة.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي في الدوري التي يفشل فيها مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز حيث خسر في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي وليفربول 1 / 2 و2 / 4 على الترتيب.