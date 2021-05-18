بعد غياب 6 سنوات.. فرنسا تستعيد بنزيمه في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عاد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمه للعمل الوطني من جديد رفقة منتخب فرنسا بعد فترة غياب طويلة بسبب أزمات خارج المستطيل الأخضر.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر "تويتر" انضمام كريم بنزيمه ضمن قائمة منتخب بلاده المُشاركة في بطولة يورو 2020 الصيف القادم.

وكان ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي قد اتخذ قراراً باستبعاد كريم بنزيمه بسبب تصرفاته خارج الملعب، مُعتبراً أن مهاجم ريال مدريد تخطى الخطوط الحمراء.

لكن عاد ديشان ليستغل تألق كريم بنزيمه في أحد أفضل مواسمه على الإطلاق ليضمه للمنتخب المتوج بأخر بطولة كأس عالم قبل ثلاث سنوات.