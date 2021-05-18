فيديو | شاهد اهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الانجليزي «ريمونتادا رائعة لطيور النورس»

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 18-5-2021، والتي استضافها ملعب فالمر.

بريمونتادا رائعة حقق فريق برايتون (طيور النوس) فوزاً مثيراً أمام ضيفه مانشستر سيتي بعدما قلب تأخره بهدفين الى فوز بنتيجة 3-2.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل، وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكراً عند الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب الألماني “جوندوجان”، بعدما حول عرضية زميله الجزائري “رياض محرز” المُتقنة برأسه الى الشباك.

وشهدت الدقيقة العاشرة حالة طرد للاعب مانشستر سيتي “جواو كانسيلو”.

وعند مطلع الشوط الثاني أضاف “فيل فودين” الهدف الثاني لمانشستر سيتي فى الدقيقة 48 بمجهود فردى رائع بعد ان انطلق من وسط الملعب ودخل منطقة الجزاء ووضع كرة جميلة على يسار حارس مرمي برايتون.

وبعد مرور دقيقتين فقط على هدف فودين سجل برايتون هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعب البلجيكي “لياندرو تروسارد” بعد ان تلاعب بدفاع السيتي وأطلق تصويبة قوية فى شابك إيدرسون.

وعند الدقيقة 72 استطاع برايتون تدارك هدف التعادل بواسطة رأسية جميلة من اللاعب “آدم ويبستر”.

استمرت الإثارة وفى الدقيقة 77 سجل اصحاب الضيافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب “دان بورن” بعد ان تلاعب بدفاع السيتي بمهارة جميلة وسدد كرة تصدي لها ايدرسون لتعود الكرة لنفس اللاعب ليسكنها الشباك معلناً عن تقدم فريقه بنتيجة 3-2.

الفوز رفع رصيد برايتون الى النقطة 41 فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البريميرليج، بينما توقف رصيد بطل المسابقة عند النقطة 83.

ولم يعرف بطل الدوري الانجليزي مانشستر سيتي طعم الخسارة في آخر 23 مباراة خاضها خارج ملعب الاتحاد فى البريميرليج، حيث حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في مباراتين.

على الجانب الآخر فاز برايتون في مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر في مثلها.