الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل مع فولهام تحت أنظار جماهيره

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 18-5-2021.

وقع مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه فولهام، بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بحضور جماهيري على ملعب أولد ترافورد بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا.

وسجل إدينسون كافاني هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة (15)، قبل أن يدرك المدافع جو برايان هدف التعادل لفولهام عند الدقيقة (76).

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، ليتأجل حسم مركز الوصافة بعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي، بينما وصل الهابط إلى التشامبيونشيب “فولهام” إلى النقطة الـ28 في المركز الـ18.

إدينسون كافاني يُمتع الجماهير

دخل مانشستر يونايتد أجواء المباراة بسرعة، وصنع أول فرصة في الدقيقة السادسة، بعدما أرسل آرون وان بيساكا عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها بول بوجبا فوق المدافعين وحولها برأسية علت عارضة الحارس ألفونس أريولا.

واحتفى المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني بعودة الجماهير إلى ملعب أولد ترافورد بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا، بتسجيله هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد على فولهام بطريقة رائعة.

وجاء هدف إدينسون كافاني في الدقيقة (15)، بتسديدة ساقطة “لوب” من مسافة بعيدة، بعدما لاحظ تقدم الحارس ألفونس اريولا الذي فشل في إبعاد الكرة لتسكن شباكه.

وكان مانشستر يونايتد قريب من تسجيل الهدف الثاني عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة (26)، بعدما مرر له مكتومناي كرة بالكعب على حدود منطقة الجزاء، سددها النجم البرتغالي بقوة في اتجاه المرمى، ولكن أريولا أبعدها عن مرماه ببراعة.

وأضاع فابيو كارفاليو فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل لصالح فولهام عند الدقيقة (38)، إثر انفراده بمرمى دي خيا، لكنه سدد كرة ضعيفة وصلت سهلة في أحضان الحارس الإسباني.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة أرتكب مدافع فولهام مرر كرة بالخطأ، وصلت إلى برونو فيرنانديز الذي سدد كرة وصلت سهلة في يد الحارس أريولا.

براين يزور شباك مانشستر يونايتد

وفي الشوط الثاني، حاول مانشستر يونايتد تأمين النتيجة، وتحصل على ضربة حرة مباشرة في مواجهة مرمى فولهام في الدقيقة (52)، سددها برونو قوية، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أريولا.

وخرج نادي فولهام من مناطقه لتعديل النتيجة، وسنحت له فرصة مزدوجة، عن طريق لوكمان الذي سدد كرة خادعة أبعدها دي خيا بمساعدة القائم، لترتد إلى ليمينا الذي سدد الكرة برأسية أمسكها الحارس الإسباني بنجاح.

وواصل مانشستر يونايتد مسلسل إهدار الفرص السهلة، حيث أضاع جرينوود فرصة خطيرة، بعدما انفرد بالمرمى من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد كرة تصدى لها أريولا، وارتدت إلى برونو ليسددها أعلى من المرمى.

وخطف المدافع الاسكتلندي “جو برايان” هدف التعادل لفريق فولهام عند الدقيقة (76)، من زمن الشوط الثاني، إثر تلقيه عرضية من الجهة اليمنى حولها برأسية قوية في شباك دافيد دي خيا.

ومرت باقي دقائق الشوط دون هجمات خطيرة تذكر من طرف مانشستر يونايتد أو فولهام، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة (1-1).

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