أعلن ديديه ديشان عودة نجم ريال مدريد “كريم بنزيمة” لتمثيل منتخب فرنسا من جديد، بعد نحو 6 سنوات من الغياب.
وقال ديشان في بداية مقابلته للإعلان عن القائمة المشاركة في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، أنه ألتقى مع بنزيمة وتحدثا مليًا ثم اتخذت قرار عودته للظهور بقميص منتخب فرنسا مجددًا.
وصرح ديشان: “أنا وبنزيمة كنا بحاجة إلى تلك المحادثة، بصفتي مدربًا للمنتخب الوطني كنت دائمًا أنظر إلى ما هو أبعد من شعوري الشخصي”.
وتطرق ديديه ديشان للحديث عن صعوبة انسجام بنزيمة مع المنتخب الفرنسي في هذا الوقت القصير: “مع الجودة التي يمتلكها بنزيمة، والذكاء والموهبة يُمكنك أن تذهب بعيدًا”.
وأكمل: “اتصلت ببنزيمة لأنه سيرفع من جودة منتخب فرنسا، لم أستدعيه لكي أجلسه على مقاعد البدلاء”.
وأتم :”اللقاء بيني وبين بنزيمة؟ لا أستطيع أن أقول أي شيء، المهم أنه عاد، هذا هو القرار الذي تحدثنا عنه. لن أعطي تفاصيل عن اللقاء، الأمر بيننا، كان علينا أن نتحدث”.
ومن جانبه قال رئيس الإتحاد الفرنسي نويل لو جريت: “إنها سعادة حقيقية أن يعود بنزيمة إلى المنتخب الوطني”.
لماذا غاب بنزيمة عن فرنسا كل تلك الفترة؟
غاب كريم بنزيمة عن منتخب فرنسا منذ ما يقارب 6 سنوات، وهو غياب اضطراري ناجم عن واقعته مع زميله ماتيو فالبوينا.
ووجهت أصابع الاتهام نحو بنزيمة بابتزاز مواطنه، فالبوينا، بمقطع فيديو ذو محتوى جنسي عام 2015، ولكن سقطت جميع القضايا التي طالت مهاجم ريال مدريد بسبب تلك الواقعة.
ورغم ذلك، نبذ ديديه ديشان كريم بنزيمة بشكل مثير، حيث غاب عن بطولة كأس أمم أوروبا 2016، وكأس العالم 2018، الذي توج به الديكة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 سنوات من الجفاف.. ديشان يصالح بنزيمة ويضمه إلى قائمة فرنسا في يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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