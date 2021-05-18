صفقات برشلونة المحتملة | 7 لاعبين جدد يتقدمهم مبابي وفان دايك، وبيع 9 آخرين!

ظهرت اليوم الثلاثاء أخبار جديدة عن صفقات برشلونة المحتملة في الميركاتو الصيفي 2021، عبر صحيفة ماركا المدريدية، تؤكد عزم رئيس البرسا “جوان لابورتا” بيع 9 لاعبين وإرسال 4 آخرين في إعارات لاكتساب المزيد من الخبرات، وضم 7 لاعبين يتقدمهم مبابي وفان دايك.

وقالت صحيفة ماركا المدريدية إن الأخبار المتداولة عن ثورة محتملة في برشلونة بقيادة جوان لابورتا خلال سوق الانتقالات القادمة ليست بمفاجأة بسبب ضعف مستوى الفريق على مدار الموسمين الماضيين في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأوضحت “خطط لابورتا ليست مُجرد ضخ دماء جديدة إلى المجموعة الحالية بل ستكون عبارة عن إحلال وتجديد خطوط بأكملها، حيث ينوي بيع سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه ولينجليه وجوردي ألبا وأومتيتي وفيربو من خط الدفاع، بالاضافة إلى فيليب كوتينيو وسيرجيو بوسكيتس من خط الوسط، وبيع مارتن برايثوايت”.

وأضاف نفس المصدر “برشلونة يبحث عن أندية مناسبة تمنح فرصة اللعب للرباعي فرانشيسكو ترينكاو وعثمان ديمبيلي وموريبا وبيدري بنظام الإعارة خلال الموسم المقبل 2022/2021”.

وأكدت ماركا حصول برشلونة على دعم مالي قوي من رجال أعمال مقربون من جوان لابورتا لاتمام صفقات برشلونة الجديدة في الميركاتو الصيفي 2021، وعددها 7 صفقات.

وعن قائمة اللاعبين المطلوبين في البرسا، قالت ماركا “مبابي وفان دايك على رأس اللاعبين المطلوب ضمهم في برشلونة خلال الصيف المقبل، بالاضافة إلى هالاند وديباي ونجولو كانتي وكيميش ودي ليخت”.

وأشارت في نهاية تقريرها إلى أن إقالة رونالد كومان وتعيين يورجن كلوب على رأس أولويات جوان لابورتا، فضلاً عن تجديد عقد ليونيل ميسي والإبقاء على أنسو فاتي وريكي بويج وميراليم بيانيتش.

ويأمل عشاق برشلونة في تغير المشهد خلال الموسم المقبل، وعودة الفريق إلى المنافسة أمام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني، والظفر بسادس لقب في تاريخ الفريق بمنافسات دوري أبطال أوروبا، حيث لم يحقق البرسا ذات الأذنين منذ عام 2015 عندما هزم يوفنتوس 3/1 في برلين.