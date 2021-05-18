يلا شوت | شاهد بث مباشر تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي «مباراة الحسم»

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة الحسم بين تشيلسي وليستر سيتي لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء 18-5-2021.

تُسلط الأضواء على ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن، حيث يستقبل تشيلسي نظيره ليستر سيتي في مباراة هامة وحاسمة ضمن صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطتين عن تشيلسي، الذي يحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط عن الخامس “ليفربول“.

ويتطلع صاحب الأرض، تشيلسي، إلى أخذ ثأره من ليستر سيتي الذي خطف منه لقب كأس إنجلترا قبل 3 أيام، بتحقيق الفوز عليه ووضعه في خطر الخروج من المربع الذهبي، وعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما يتطلع ليستر سيتي إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان تأهله إلى دوري الأبطال بشكلٍ رسمي قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، أو على الأقل الخروج بالتعادل وتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له أمام توتنهام.

ويترقب ليفربول نتيجة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بفارغ الصبر حيث ستحدد نتيجتها مصيره، سواء بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حال تحقيقه الفوز على بيرنلي غدًا، وكريستال بالاس في الجولة الأخيرة، أم سيحدث عكس ذلك.

وتنقل مباراة تشيلسي وليستر سيتي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تذاع على قناة إيدمان الأذربيجانية.

ويدير مواجهة تشيلسي وليستر سيتي الحكم الانجليزي “مايك دين”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

..