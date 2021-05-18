مدحت شلبي: فرجاني ساسي كان لا شيء قبل الزمالك

انتقد الإعلامي المخضرم “مدحت شلبي” لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب تونس “فرجاني ساسي” لحوالي 10 دقائق كاملة خلال تقديمه لحلقة مساء أون تايم منتصف هذا الأسبوع، بسبب مماطلة اللاعب في مفاوضات تمديد عقده مع الفارس الأبيض.

واستشهد مدحت شلبي بالأرقام السلبية للاعب مع فريقه السابق “النصر السعودي”، مؤكدًا أنه كان لا شيء قبل إلتحاقه بصفوف نادي الزمالك الذي رفع من أسهمه في بورصة اللاعبين العرب، وجعل له شنة ورنة بين محترفين الدوري المصري الممتاز.

وقال الجنرال في بداية حديثه “لا يمكن أن يُشكك أي شخص في قيمة فرجاني ساسي، هو لاعب كبير ومهم في تشكيلة الزمالك، لكنه كيف اكتسب الشعبية والنجومية التي وصل إليها حاليًا؟ هذا لم يحدث إلا عندما انضم لصفوف نادي الزمالك ولعب في الدوري المصري فقبل سنوات عندما ذهب إلى السعودية رحل سريعًا عن النصر الذي لم يقتنع بمطالبه المالية بسبب ضعف مستواه الفني”.

وأضاف شلبي “كيف كان وضع فرجاني ساسي مع النصر السعودي؟ بالأرقام لا شيء. لماذا أقول ذلك يا فرجاني؟ أحيانًا الله يكرم الشخص بالذهاب إلى مكان ما يساعده على التوهج ويرفع من أسهمه، وبعدها يقرر الذهاب إلى مكان آخر يخفت معه نجمه وينتهي به المطاف، أنت يا فرجاني كنت في السعودية ولم يكن لك وجود فني على الإطلاق وجئت إلى الزمالك وأصبحت نجم كبير”.

وأوضح مدحت شلبي “عندما ذهب فرجاني ساسي إلى النصر السعودي كان ذلك في موسم 2018/2017، لعب 9 مباريات فقط لا غير، 8 مباريات في الدوري السعودي، ومباراة وحيدة في الكأس، وليته كان أساسيًا في هذا العدد القليل جدًا من المباريات، فقط 3 مرات كأساسي أمام الأندية المتنافسة على الهبوط إلى القسم الثاني في السعودية، الباطن وأحد والفتح”.

وواصل مدحت شلبي “لم يلعب فرجاني ساسي أمام الهلال أو الشباب أو الاتحاد أو الأهلي كأساسي بل لدقائق معدودة خلال الشوط الثاني. أنت يا فرجاني تعيش رفاهية وأيام رائعة مع الزمالك ورأيت أشياء مع الفريق لم تر مثلها من قبل، لم يكن لك أي بريق أو شهرة قبلها، وبالتالي لم يكن لديك أي جماهيرية. أنت لا تضمن على الإطلاق بعد مغادرتك للزمالك ما سيحدث مع الدحيل القطري أو غيره من الأندية التي طلبت التعاقد معك”.

وعن مطالب فرجاني ساسي غير المنطقية، قال مدحت شلبي “موقف فرجاني ساسي مُحير، العقد السابق له كان مليون و400 ألف يورو، حوالي 25 مليون مصري، أخبره الزمالك بإضافة 200 ألف يورو أخرى على عقده، لكنه رفض وطالب بـ 2 مليون و400 ألف يورو، أي ضعف المبلغ، حوالي 50 مليون مصري في الموسم الواحد، وطبعًا كانت لديه 600 ألف يورو من مستحقاته المتأخرة، يعني أنت تريد حوالي 60 مليون جنيه مصري، فماذا سيحصل زملائك؟ الفلوس تفسد النفوس، نحن ليست لدينا ثقافة أندية أوروبا”.

وختم مدحت شلبي “الجمهور الزملكاوي يحبك يا فرجاني، أنت لا تضمن بعد رحيلك عن النادي ما سيحدث، أنت كنت ولا شيء في السعودية وبعد سنة رحلت، عصفور في اليد أفضل من 10 على الشجرة، استمع للخبرات، لن تعرف قيمة الزمالك إلا بعد رحيلك، وستندم، هذا المكان هو الذي صنعك، لا تغامر، والطمع سيء”.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لفرجاني ساسي مع الزمالك سينتهي بحلول شهر سبتمبر 2021 وليس كما تردد في شهر يونيو المقبل.