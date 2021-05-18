فيديو | شاهد اهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي «كافاني يُمتع الجماهير»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 18-5-2021.

أحتفى المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني بعودة الجماهير إلى ملعب أولد ترافورد بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا، بتسجيله هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد على فولهام بطريقة رائعة.

وجاء هدف إدينسون كافاني في الدقيقة (15)، بتسديدة ساقطة “لوب” من مسافة بعيدة، بعدما لاحظ تقدم الحارس ألفونس اريولا الذي فشل في إبعاد الكرة لتسكن شباكه.

وأدرك المدافع الاسكتلندي “جو برايان” هدف التعادل لفريق فولهام عند الدقيقة (76)، من زمن الشوط الثاني، إثر تلقيه عرضية من الجهة اليمنى حولها برأسية قوية في شباك دافيد دي خيا.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وفولهام على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي العماني “حسن العيدروس”، كما تذاع على قناة إيدمان الأذربيجانية.

ويدير مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام الحكم الانجليزي “لي ماسون”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

اهداف مانشستر يونايتد وفولهام

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