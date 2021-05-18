أشرف حكيمي يكشف حقيقة مغادرته إنتر ميلان

المنامة - ياسر ابراهيم - بعد حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، ارتفعت حدة الشائعات حول مستقبل نجوم" نيراتزوري" وإمكانية مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن ضمنهم اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

وخلال حديثه مع صحيفة " لاغازيتا ديلو سبورت"، تحدث نجم المنتخب المغربي ونادي "الأفاعي السوداء" عن مستقبله داخل "الكالتشيو"، مؤكدا أنه لا يعرف ماذا سيجري في الأيام القادمة، رغم أنه لا يمانع في الاستمرار مع إنتر في المواسم المقبلة.

وتحدث أشرف حكيمي في هذا الإطار قائلا:"أنا سعيد بالوجود داخل إنتر ميلان، زوجتي هي الأخرى سعيدة هنا، وإبني أمين أيضا، لا أعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل، أتمنى أن أستمر هنا والفوز بأكثر من لقب".

وتابع حكيمي: "وقعت مع إنتر من أجل تحقيق طموحي، ومن أجل مشروع الفريق، بعد حسم التفاصيل منذ أول مكالمة هاتفية جمعتني بالمدرب أنتونيو كونتي".

وأضاف اللاعب المغربي"تعلمت الكثير مع كونتي، ساعدني في التفكير في الهجوم، وكيفية الدفاع أيضا، لقد تعلمت معه أشياء لم أكن أعرفها، خاصة أنه يحب الاشتغال على أدق الجزئيات".

وكان أشرف قد إنتقل إلى إنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو، قادما من فريقه الأصلي ريال مدريد الإسباني، الذي كان قد أعاره لموسمين إلى بوروسيا دورتموند الألماني، ليصنع لنفسه إسما خاصا داخله، بعدما تألق بشكل واضح في " البوندسليغا".

العربي الجديد