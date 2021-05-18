في قرار تاريخي.. ديشان يعيد "بنزيمة" إلى المنتخب الفرنسي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، عن التشكيلة التمهيدية الأولى التي ستُشارك في بطولة "يورو 2020"، والمثير أنه اتخذ قراراً تاريخياً، تمثل في استدعاء المهاجم، كريم بنزيمة، لتمثيل منتخب "الديوك" في بطولة اليورو.

وكشف المدرب الفرنسي عن التشكيلة التمهيدية الأولى المؤلفة من 33 اسماً والتي سيختار منها 26 اسماً رسمياً لمن سيُشاركون بشكل رسمي في البطولة الأوروبية هذا الصيف، والمفاجأة كانت بضم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، بعد تغييبه عمداً خلال السنوات الـ6 الماضية.

وأثبت كريم بنزيمة في السنوات الماضية أنه يستحق التواجد في قائمة منتخب فرنسا بسبب أدائه المُميز مع فريقه ريال مدريد الإسباني، إلا أن الاتحاد الفرنسي كان يرفض استدعاءه بسبب ملف قضية الابتزاز الجنسي مع زميله في المنتخب، ماتيو فالبوينا.

وسيكون استدعاء المهاجم بنزيمة لقيادة خط هجوم منتخب فرنسا في بطولة "يورو 2020"، بمثابة خبر ناري لجماهير منتخب "الديوك"، لأن الهجوم سيكون أقوى مع بنزيمة الذي سيلعب إلى جانب كيليان مبابي، أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي.

يُذكر أن كريم بنزيمة لم يلعب أي مباراة دولية مع منتخب فرنسا منذ عام 2015، ولم يتم استدعاؤه خلال تلك السنوات، إلا أن مدرب المنتخب، ديدييه ديشامب، رفض الاستمرار في نفس النهج، وقرر مفاجأة الجميع وضمه إلى التشكيلة التي ستُشارك في "يورو 2020" رسمياً.

العربي الجديد