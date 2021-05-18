شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام يتعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فولهام في تحقيق التعادل مع نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحل فولهام ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب «أولد ترافورد»، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

أحرز إدينسون كافاني هدف مانشستر في الدقيقة 15 وسجل جو برايان هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 76 .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 71 نقطة في وصافة الدوري الإنجليزي أما فولهام في المركز الـ18 بـ28 نقطة.