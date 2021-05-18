اخبار الرياضه

فولهام يتعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

0 نشر
عمرو الصاوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام يتعادل مع مانشستر يونايتد في والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فولهام في تحقيق التعادل مع نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحل فولهام ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب «أولد ترافورد»، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

أحرز إدينسون كافاني هدف مانشستر في الدقيقة 15 وسجل جو برايان هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 76 .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 71 نقطة في وصافة الدوري الإنجليزي أما فولهام في المركز الـ18 بـ28 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا