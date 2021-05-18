شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار نجم الأهلي الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على لاعب وسط الأهلي أليو ديانج كأفضل لاعب ولاعب الأسبوع في مباريات الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر كاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لاعب خط وسط الأهلي أليو ديانج هو أفضل لاعب في مباريات الذهاب لدور الـ8 ولاعب الأسبوع».

وتابع: «ديانج حقق أداء رائعًا ضد ماميلودي صن داونز وتمكن من فرض نفسه».

واختار كاف كلًّا من ديانج ومحمد الشناوي ضمن التشكيل الأفضل في مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.