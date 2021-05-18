شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل 20-5-2021 في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

الخميس 20 مايو 2021 - الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأولى

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء قبل خوضهم المباراة القادمة وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، بالإشراف على المسحة التي تأتي ضمن الاستراتيجية المتبعة لفحص الفريق بشكل دوري خاصة قبل مباراة الزمالك القادمة في الدوري.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.