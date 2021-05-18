شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي عصر الأربعاء استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته غدا في الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل. ومن المقرر أن يختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، قائمة اللقاء والتي ستدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد ٤٨ نقطة.

وسيعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الاول لنادي الزمالك القائمة التي ستخوض المباراة ليتوجهوا عقب المران مباشرةً للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.