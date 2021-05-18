شكرا لقرائتكم خبر النسخة الحالية للدوري تشهد البطل الأكثر تعرضا للهزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما يحتفل بطل النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية مايو الحالي، عليه أيضا أن يتذكر أنه سيكون أكثر بطل تعرض للهزائم منذ بداية دوري المحترفين في عام 2008.

وبنهاية مواجهات الجولة الـ27، وتبقي 3 جولات فقط على نهاية دوري النسخة الحالية، يتصدر الهلال الترتيب حتى الآن برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الاتحاد الثالث والتعاون الرابع.

وتعرض الهلال خلال النسحة الحالية إلى 5 هزائم حتى الآن، فيما خسر الشباب 7 مرات، والاتحاد 4 مرات، والتعاون 7 مرات، وأي منهم سيفوز باللقب، فإنه سيحمل لقبا آخر، وهو أنه الفريق البطل الأكثر تلقيا للهزائم في تاريخ دوري المحترفين.

وكان النصر أكثر فريق متوج تعرض للهزائم، وذلك عندما حقق لقب الدوري في موسم 2018-2019 بعد أن مني بأربع خسائر أمام التعاون 1 / 3، والاتحاد 3 /2، والأهلي 2/ 0، وأمام الوحدة 2/ 1.

وسبق للهلال الأقرب لحسم لقب الدوري للمرة السادسة خاصة في حالة فوزه على الأهلي اليوم، أن تعرض إلى 8 هزائم فقط خلال المواسم الخمسة التي حقق فيها لقب الدوري، بينما تلقى في الموسم الحالي وحده، 5 هزائم قد تكون قابلة للزيادة.

أما في حالة نجاح الشباب في تحقيق اللقب، فسيكون هو الآخر أول بطل يتعرض لهزائم كثيرة (7 هزائم قابلة للزيادة) إضافة إلى أنه سيكون أول بطل للدوري خسر بالخمسة حيث خسر 1 /5 أمام الهلال في الجولة الـ26، فيما كانت أكبر خسارة لبطل الدوري مسجلة باسم النصر في موسمي 2013 و2014 عندما خسر أمام الهلال والأهلي بنتيجة واحدة 4 / 3.

وسبق أن حقق الهلال والشباب لقب الدوري دون هزيمة، حيث انفرد الهلال بذلك عام 2010 فيما لحق به الشباب في العام التالي على التوالي وخطف لقب 2011 دون هزيمة.