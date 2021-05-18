فيدرر يستهل عودته بخسارة في بطولة جنيف للتنس

جنيف - رويترز

خسر روجر فيدرر 6-4 و4-6 و6-4 أمام الإسباني بابلو أندوخار مع عودته لمنافسات اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس في بطولة جنيف المفتوحة المقامة على ملاعب رملية الثلاثاء، لكن اللاعب السويسري خرج بالكثير من الأمور الإيجابية من المباراة، رغم الهزيمة.

وغاب فيدرر عن موسم 2020 بأكمله تقريباً، بعد خضوعه لجراحة مرتين في الركبة، وعاد من بوابة بطولة قطر المفتوحة في مارس/آذار، لكنه لم يلعب منذ الخسارة في دور الثمانية في تلك البطولة.

وسار اللاعب البالغ عمره 39 عاماً كتفاً بكتف مع أندوخار في أول لقاء بينهما على الإطلاق، وأظهر فيدرر الكثير من الأمور المشجعة فيما يتعلق بتسديد الكرات والتحرك في الملعب قبل فرنسا المفتوحة.

وبعد انتفاضته في المجموعة الثانية، بدا فيدرر في طريقه للفوز بالمباراة، قبل أن يفقد تركيزه على نحو مفاجئ، لتتبخر آماله في مواصلة التقدم في البطولة المقامة في بلاده.

وبدأ أندوخار المصنف 75 عالمياً المباراة بقوة، بينما عانى فيدرر للعب بإيقاعه المعروف في البداية، ونجح المصنف الأول سابقاً بنسبة 40 في المئة فقط في ضربات إرساله الأول في المجموعة الافتتاحية، لكن بدا أنه سيستحيل كسر إرساله حتى تعثر في شوط إرساله الأخير، ليسمح لأندوخار بالاستفادة من خطأين سهلين متتاليين، ليفوز بالمجموعة الأولى.

وتغير الوضع تماماً في المجموعة الثانية، وكسر فيدرر إرسال منافسه مبكراً ليتقدم 2-1، وبعد أن استعاد قوة إرساله، بدأ اللاعب السويسري في فرض أسلوبه وحصل على نقطتين لحسم المجموعة بعد أن سدد أول ضربة إرسال ساحق له في اللقاء، ودفع المباراة لمجموعة حاسمة بضربة أمامية قوية.

وسارت المجموعة الثالثة بطريقة مشابهة للمجموعة الثانية، وبعد أن حافظ كل لاعب على شوط إرساله الأول، تقدم فيدرر 2-1 بعد أن كسر إرسال منافسه.

لكن أندوخار رد كسر الإرسال ليعادل النتيجة 4-4 وتماسك بعدها ليتقدم 5-4، ومنح فيدرر منافسه نقطتين لحسم المباراة بعد أن ارتكب خطأين سهلين، لكنه تمكن من إنقاذهما قبل أن يستعيد أندوخار الأفضلية بعد أن سدد فيدرر ضربة أمامية، بعيداً.

وحسم اللاعب الإسباني المباراة لصالحه بعد أن أرسل فيدرر ضربة أمامية أخرى بعيداً، ولم يصدق نفسه من الفرحة قبل أن يصافح منافسه.