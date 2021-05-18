شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تعرض استضافة «كوبا أمريكا» بدلًا من كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت الأرجنتين الثلاثاء استضافة كأس كوبا أمريكا 2021 لكرة القدم بأكملها بدلاً من كولومبيا التي تشاركها التنظيم بسبب اضطرابات هناك منذ أبريل الماضي.

وتقام البطولة في بلدين لأول مرة في تاريخها الممتد إلى 105 أعوام لكن الاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا أدت إلى وفاة 15 على الأقل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في بوينس أيرس في 13 يونيو، وتستضيف كولومبيا 15 مباراة من بينها النهائي في بارانكيا في 10 يوليو بينما تستضيف الأرجنتين 13 مباراة.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إن بلاده جاهزة لاستضافة البطولة بأكملها إذا لم يستقر الوضع في كولومبيا.

وأضاف لمحطة راديو 10: إذا كانت هناك مشكلة فاننا جاهزون لاستضافة كأس كوبا أمريكا وحدنا لكن البروتوكولات يجب أن تكون صارمة للغاية.

لو منحنا الكونميبول هذه المسؤولية فاننا جاهزون لدراسة الأمر.