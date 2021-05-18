شكرا لقرائتكم خبر عن كوليسنيكوف أول سبّاح ينزل تحت حاجز 24 ثانية في سباق 50م والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الروسي الشاب كليمنت كوليسنيكوف أول سبّاح ينزل تحت حاجز 24 ثانية في سباق 50م ظهر، محسّناً رقمه القياسي العالمي بفارق سبعة في المئة من الثانية، في نصف نهائي بطولة أوروبا، الاثنين، في بودابست.

وسجل كوليسنيكوف 23,93 ثانية مقابل 24 ثانية في بطولة أوروبا 2018 في جلاسكو، حيث أحرز ثلاث ميداليات ذهبية (50م ظهر، 100م ظهر، و4 مرات 100م للرجال).

يذكر أن سباق 50م ظهر ليس مسابقة أولمبية. وقبل عشرة أسابيع من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو، يشارك السباح الروسي في سباقات 50 و100 و100م ظهر في بودابست.

ويتطوّر الروسي البالغ 20 عاماً بشكل سريع، فحسّن رقمه في سباق 100م بفارق سبعة أعشار من الثانية في غضون يومين في إبريل/ نيسان. وفي 100م ظهر، حسّن رقمه بفارق ثلاثة أعشار من الثانية.