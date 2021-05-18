قائد مانشستر يونايتد: محمد صلاح لا يحظى بالاحترام

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد ريو فيرديناند، القائد السابق للمنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد، أن النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لا يحظى بالاحترام الذي يستحقه.

وقال فيرديناند، في تصريحات عبر صفحة برنامجه الخاص "فايف" على "يوتيوب": صلاح ينافس مجدداً على لقب هداف الدوري الإنجليزي، وهو ليس ضمن تشكيلة فريق الموسم، أنا لا أفهم ذلك.

وأضاف نجم المان يونايتد: أصبح من المعتاد أن نرى اسمه في مختلف الأرقام، لكنه حاليا خارج القائمة.

وأكد فيرديناند أن صلاح لا يحظى بالاحترام الذي يستحقه، لاسيما وأنه يتواجد في صدارة هدافي الدوري حالياً بـ 22 هدفاً مع هاري كين مهاجم توتنهام.

وبعد وصوله إلى ليفربول في 2017 قادماً من روما، سجل صلاح 125 هدفا في 201 مباراة، وحقق معهم لقب دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي.