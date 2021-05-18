أطباء يابانيون يدعون إلى إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

دعت جمعية أطباء يابانيين، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو، كونها تهدد بمزيد من تدهور الوضع الصحي في البلاد المتأثرة حالياً بموجة رابعة من فيوس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، قالت الجمعية، في بيان لها، إن إلغاء الأولمبياد هو الخيار الصحيح لتفادي المزيد من عدد الإصابات والوفيات.

وأضافت الجمعية في بيانها أن حجز أسرة في المستشفيات للرياضيين لا يتوافق مع الميثاق الأولمبي، داعية الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو ومنظمي الألعاب إلى إلغاء الحدث من اللجنة الأولمبية الدولية.

والأسبوع الماضي، اعتبرت نقابة أطباء المستشفيات اليابانية تنظيم الألعاب الأولمبية بأمان بـ “المستحيل”، في وقت يكافح فيه الناس في جميع أنحاء العالم فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيكي" بأن العديد من المدن اليابانية تراجعت عن استضافة رياضيين أجانب مشاركين في أولمبياد طوكيو، بسبب مخاوف من عدم كفاية الموارد، وسط موجة رابعة من الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت الصحيفة اليابانية عن مصدر في الحكومة قوله إنه من بين 528 مدينة ستستضيف رياضيين من الخارج، قررت 40 مدينة عدم استضافتها لمعسكرات التدريب قبل انطلاق البطولة.

والأربعاء الماضي، قال حاكم مدينة إيباراكي، كازوهيكو أويجاوا، إنه رفض طلب اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، بتأمين أسرة في المستشفيات للرياضيين، حيث يتعين عليه إعطاء الأولوية للمواطنين.