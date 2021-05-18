شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الداخلية 3/0 فى مؤجلات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الداخلية بنتيجة 0/3 ، فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021.

تم تأجيل اللقاء مسبقا، فى ظل مشاركة الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية التى حصد خلالها المركز الثانى بتونس.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، عن تحديد يوم 4 يونيو المقبل، موعدا لإقامة دور الـ32 ببطولة كأس مصر للرجال.

وقال غزلان إنه تم تحديد هذا الموعد لتقام عقب انتهاء مسابقة الدورى المنتظر أن تنتهى يوم 2 من نفس الشهر المقبل، حتى ينتهى كأس مصر يوم 14 يونيو.

كما شهد تعديل جدول الدورى تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا للقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى ختام المسابقة بدلا من يوم 25 مايو الجارى.

وقام اتحاد الطائرة مؤخرا بإيقاف جميع مسابقات الاتحاد لتقام عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فى ظل قرارات مجلس الوزراء ووزارة الرياضة بشأن غلق الأندية فى التاسعة مساءً، حيث لا يتناسب ذلك من جداول منافسات الطائرة فى رمضان؛ مما دفع الاتحاد لإيقاف المسابقات واستئنافها عقب عبد الفطر.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، مؤخرا مجموعة من التكليفات لوكلاء الوزارة فى المحافظات فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.