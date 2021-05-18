شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يؤكد غياب الثلاثى الغندور و مانجا وعمار عن مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندرى بأن فريقه سوف يفتقد جهود الثلاثى خالد الغندور و أحمد نبيل "مانجا" و عمار حمدى فى المباراة القادمة أمام النادى المصرى البورسعيدى عقب حصولهم عن الإنذار الثالث فى المباراة السابقة أمام نادى طلائع الجيش .

ويلاقى المصري نظيره الاتحاد بعد غد الخميس في الجولة 23 من الدوري في استاد الإسكندرية.

و أشار مدير الكرة فى تصريحات لموقع الاتحاد السكندرى، إلى استمرار غياب اللاعب رزاق سيسيه عن صفوف الفريق بسبب الإصابة وحاجته على للعلاج لفتره تُقارب شهرين، سفره إلى بلاده كوت ديفوار عقب موافقة الجهاز الفنى لاستكمال علاجه هناك.

و أكد إبراهيم حسن على أن الحالة المعنوية لجميع اللاعبين مرتفعه للغاية ، و أن الغيابات التى تم الإشارة إليها لن تؤثر فى ظل تواجد عناصر مميزه و بدلاء أكفاء ، مؤكداً ثقة الكابتن حسام حسن و الجهاز الفنى فى جميع عناصر الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة تسعد جماهير زعيم الثغر العظيمة .