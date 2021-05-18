شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المنتخب الوطنى لليد لمعسكر تدريبى بالغردقة استعدادا لأوليمبياد طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب الوطنى لكرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، لأحد فنادق مدينة الغردقة لإقامة معسكره التدريبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إقامتها يولیو المقبل.

واستقبل الفندق المستضيف لمنتخب كرة اليد لاعبي المنتخب بالمزمار البلدي والورود، وقال محمد عيد سليمان أحد مديري مجموعة الفنادق المستضيفة للمعسكر أن تم اعداد استقبال للمنتخب يليق بأحد أبطال العالم في كرة اليد حيث تم إستقبالهم بالورود وفرق الطبل والمزمار البلدي .

واضاف سليمان أن المنتخب المصري لكرة اليد سيقضي معسكر لمدة 14 يوم في معسكر مغلق بالغردقة في نفس المنتجع الرياضي الذي أقيم فيه المنتخب معسكره التدريبي قبل بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي من العام الجاري وذلك بناء على رغبة المدير الفني الاسباني روبرتو جارسيا ، مضيفا أن تم توفير جميع الامكانيات للاعبي منتخب كرة اليد لافتا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محطة أنظار الفرق العالمية الكبرى.

من جانبهم اشاد لاعبي منتخب مدة اليد والمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو بالمعسكر الآول بالغردقة والذي أقيم في شهر أغسطس الماضي وتحقيق نجاح كبير من أدارة المنتجع وتوفير كل سبل الراحة والآحترافية الفندقية .