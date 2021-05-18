شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتمسك بإقامة مباريات الدوري في يونيو ..وشرط للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بإقامة مباريات لبطولة الدوري أو كأس مصر خلال فترة التوقف الخاصة بالمنتخب الأوليمبي في الفترة من 7 إلى 15 يونيو المقبل والتي يتخللها مباراتين للمنتخب الأوليمبي جاري الاتفاق عليهم.

ويدرس مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباريات الدوري أو الكاس في تلك الفترة ، ورفض تأجيل المباريات إلا بشرط أن يتواجد 3 لاعبين من أي فريق مع المنتخب الأوليمبي الذى يدخل معسكر خلال تلك الفترة استعدادًا لاوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

وتلقي المنتخب الأوليمبي عرض لإقامة معسكر للمنتخب في الإمارات وخوض وديتين مع إحدي الفرق المتأهلة للاوليمبياد ، وهو ما يتم حسمه عقب الجلسة التي عقدها رئيس اللجنة الثلاثية مع مسئولو منتخب مصر الأوليمبي اليوم.

في سياق مغاير، أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن السوبر المحلى المصري و المقرر له الاول من يوليو المقبل ، ويجمع بين الأهلي بصفته بطل الدوري و طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصرالتى فاز بلقبها النادي الأهلي سيقام بحكام مصريين.

تنص لوائح اتحاد الكرة على أنه فى حالة فوز فريق واحد ببطولتىّ الدورى والكأس يواجه وصيف الكأس فى مباراة السوبر المحلى، ليتجدد اللقاء بين الفريقين مجددا.

أبلغ مسئولو اتحاد الكرة لجنة الحكام بأن أي مباراة في الفترة المقبلة لن تقام إلا بحكام مصريين كما حدث في مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك والتي أدارها طاقم تحكيمي مصري بالكامل حيث أدار محمود البنا المباراة الأولي ، و أمين عمر القمة الثانية.