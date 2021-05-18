شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. خالد جلال يحذر لاعبى البنك الأهلي من دوامة الهبوط قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية علي ملعب الشرطة بالعباسية تحت إشراف خالد جلال المدير الفني للفريق إستعداد لمواجهة فريق سموحة والمقرر لها السادس والعشرين من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وقبل أنطلاق المران طالب خالد جلال المدير الفني للفريق اللاعبين بضرورة العودة للانتصارات وحصد النقاط الثلاثة من اجل الخروج من دوامة الهبوط مؤكدا صعوبة مواجهة سموحة الذى يقدم عروض قوية وحقق نتائج جيدة امام الكبار فى الدورى وأبرزها الفوز على الاهلى 1/2 .

وسقط البنك الأهلى فى فخ الهزيمة أمام فريق المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة الأخيرة التى جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد حمدى ذكى، مهاجم المقاولون العرب، من علامة الجزاء فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال، المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.



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