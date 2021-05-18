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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول مران للأهلي في جنوب افريقيا استعداداً لمباراة العودة أمام صن داونز (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أدي الفريق الكروي الاول للنادي الاهلي اول تدريباته في جنوب افريقيا علي ملعب بريتوريا، استعداداً لمواجهة صن داونز المقررة " السبت " في مباراة العودة لدور الثمانية لدوري رابطة الابطال الافريقي.
وتنشر المصري اليوم، عشر لقطات لأول تدريبات الاهلي في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز في المباراة المقبلة.
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