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شاهد أول مران للأهلي في جنوب افريقيا استعداداً لمباراة العودة أمام صن داونز (صور)

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أدي الفريق الكروي الاول للنادي الاهلي اول تدريباته في جنوب افريقيا علي ملعب بريتوريا، استعداداً لمواجهة صن داونز المقررة " السبت " في مباراة العودة لدور الثمانية لدوري رابطة الابطال الافريقي.

وتنشر المصري اليوم، عشر لقطات لأول تدريبات الاهلي في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز في المباراة المقبلة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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