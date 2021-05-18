شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الجونة، الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة ال23 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود رضا، محمد البشبيشى.

خط الدفاع: فتحى مبروك، جلال العقده، محمود علاء، احمد عيد، محمد فتح الله كماتشو، محمد عبدالقادر، يحيى حامد، معتز محب، بسام ماهر، احمد الندرى.

خط الوسط: خالد الاخميمى، محمد حمدان، احمد الشيخ، محمد كارم، هشام بلحه، عبده يحيى، خالد رسلان.

خط الهجوم: بدر موسى، خالد كساب، اسلام فواد.

ونجح خالد عيد في قيادة غزل المحلة لتقديم موسم جيد حتى الآن وتمكن من هزيمة الأهلي والزمالك قبل أن يتعرض لتراجع في نتائج خلال مواجهتي طلائع الجيش والمصري البورسعيدي.

ويحتل الفريق المحلاوي المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الرابع.