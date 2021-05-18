شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة | مَن يُنقذ ميراث الملوك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعيش بلدية المحلة أسوء فتراته على الإطلاق فيما يتعلق بالعمل الإداري أو نجاحات فريق كرة القدم الذي كان له نصيب الأسد من الدعايا الإنتخابية للمجلس الحالي.

واقترب النادي المحلاوي من الفشل مجدداً في الصعود إلى الدوري المصري بعد تراجع نتائجة مؤخراً في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.

واستحوذ مصطفى الشامي، أمين الصندوق، على زمام الأمور داخل الفريق الأول لكرة القدم من قبل نجاحه في الانتخابات حيث عمل كمشرف عام على النشاط.

وعود الشامي بتحقيق طفرة كروية وصعود الفريق الأول للممتاز لم ترى النور حتى الآن رغم مرور نحو 3 سنوات على توليه المسئولية بالإضافة إلى عمله كمشرف في موسم السابق.

وتعاقد المجلس الحالي مع عدد كبير من اللاعبين خلال الفترات الانتقالية فضلاً عن كثرة المدربين اللذين تولو إدارة الفريق مثل خالد عيد وأيمن المزين وكرم جابر ورضا عبدالعال فضلاً عن المدرب الحالي رمضان السيد.

الميزانية المرتفعة وكثرة الإنتدبات لم تأتي بجديد بل تسببت في هبوط الفريق إلى الدرجة الثالثة في الموسم الماضي قبل أن يُعلن اتحاد الكرة إلغاء الهبوط في الدرجة الثانية.

ويقول محمد سمير، لاعب غزل المحلة والمدرب العام السابق، أن الحالة السيئة والتراجع المستمر التي يعاني منهابلدية المحلة يتحمل مسئوليتها القائمين على إدارة النشاط.

وأضاف "طالبت بوجود لجنة كرة أكثر من مرة، فهناك الكثير من القرارات الخاطئة بسبب غياب أصحاب الفكر الكروي عن دائرة التأثير".

وعبر المدافع التاريخي لبلدية المحلة عن استياءه من كثيرة التعاقدات الموسمية قائلاً "لا يعقل كل موسم الفارق اللي نافس يتغير ويجي فريق جديد، يجب أن يكون التدعيم في مراكز الضعف فقط".

حالة فريق كرة القدم ليست المقياس الأكثر سوءً داخل الفريق الملكي المحلاوي، حيث شهدت غرف مجلس الإدارة نزاعاً مستمر بين جبهتي رئيس النادي الموقوف وأمين الصندوق.

ونجح أمين الصندوق في السيطرة على قرارات النادي بسبب امتلاكه الأغلبية فضلاً عن قرار وكيل وزارة الشباب بإيقافه بعد تعطيل صرف شيكات وسير العمل داخل النادي.

قرار الإيقاف لم يقتصر على الرئيس بل شملت الثنائي المؤيد له داخل المجلس (حسام بصل وعمرو جاد الله) ولكنهما تمكنا من العودة مجدداً بعد تقديم التماس إلى مديرية الشباب والرياضة في الغربية.

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية بعد أن جمع 36 نقطة من 21 مباراة وبفارق 8 نقاط عن فاركو صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة.