شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني : لا يوجد شىء مضمون .. و نمر بظروف صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في جولة الذهاب بالقاهرة، ولكنه لم يحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن هناك شوطا ثانيا بين الفريقين يوم السبت المقبل.

وقال موسيماني: "إذا تحدث معي أحد قبل مباراة صن داونز الأولى في القاهرة وسألني هل الفوز بهدف أو اثنين نتيجة جيدة سيكون ردي نعم ستكون جيدة. الفوز مهم بشكل عام ولكن لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، والفوز بهدفين لم يحسم تأهلنا".

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في جولة الذهاب بالقاهرة، ولكنه لم يحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن هناك شوطا ثانيا بين الفريقين يوم السبت المقبل.

وقال موسيماني: إذا تحدث معي أحد قبل مباراة صن داونز الأولى في القاهرة وسألني هل الفوز بهدف أو اثنين نتيجة جيدة سيكون ردي نعم ستكون جيدة. الفوز مهم بشكل عام ولكن لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، والفوز بهدفين لم يحسم تأهلنا

وأضاف المدير الفني للأهلي: تحدثت مع اللاعبين اليوم في أول مقابلة جمعتنا، بعد مباراة الذهاب وهنأتهم على الفوز، وقلت لهم إننا حققنا الفوز في شوط واحد، ولكن هناك شوط ثان، وركزت على الجوانب الإيجابية في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة.

وأكد موسيماني أن مواجهة صن داونز ستكون صعبة بلا شك على الفريقين، وأول مباراة للأهلي أمام صن داونز خسر هنا في بريتوريا، وفي المرة الثانية حقق التعادل، وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا في المواجهة المقبلة.

واوضح المدير الفني أن الأهلي واجه الزمالك في الدوري ثم خاض لقاء الذهاب أمام صن داونز ويستعد حاليا لمباراة العودة ومن بعدها مواجهة نهضة بركان على كأس السوبر، وجميعها مواجهات غاية في القوة، وهذه هي سمة الفرق الكبيرة، فعندما تلعب في فريق بحجم الأهلي فلا بد أن تكون جاهزا دائما للمنافسة وسط ضغوط ومباريات متنوعة ما بين المحلية والقارية ومن قبلها كأس العالم للأندية.

وشدد موسيماني على أن هناك إصابات في صفوف الفريق حاليا، ولكن الأهلي قادر على تجاوزها، وعندما تلعب في 3 بطولات مختلفة من المؤكد أن يكون هناك إصابات في ظل توالي المباريات.

وقال موسيماني: "أشعر بحالة من السعادة لأنني موجود في بيتي جنوب إفريقيا، ولكن الآن أنا مع الأهلي وأعيش حالة من التركيز مع الفريق، فأنا متواجد في عملي ولم أذهب لزيارة أسرتي، لأن تركيزي الكامل مع الفريق".

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته مؤكدا أن جماهير الأهلي كبيرة وتعي تماما ما يتعرض له الفريق نتيجة ضغط المباريات، وحالة الإرهاق التي يعاني منها الفريق تضع مسئولية كبيرة على اللاعبين، خاصة أننا حققنا ميدالية برونزية في بطولة العالم، وأمامنا مواجهة في غاية الأهمية أمام فريق صن داونز ثم مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقية، ولكن تركيزنا الآن في مباراة صن داونز.